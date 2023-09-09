  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

زلزال المغرب: فيديو مأساوي لأب يبحث عن أولاده تحت الأنقاض

السبت 09 سبتمبر 2023 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال المغرب: فيديو مأساوي لأب يبحث عن أولاده تحت الأنقاض



الرباط/سما/

تداولت وسائل التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه الأب وهو يحمل هاتفه ويبحث عن أطفاله تحت الأنقاض بعد انهيار المنزل عليهم، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز المغربي ليلة أمس الجمعة.


ويظهر الأب المكلوم وهو ينادي بصوت مفجوع على أطفاله، قائلاً: "يا سيدي ربي، أين ذهب أطفالي؟"، معبرا عن حزنه العميق لفقدانهم في الزلزال، ثم يطلب من المشاهدين أن يترحموا على أرواح أطفاله.

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب المغرب، ليل الجمعة، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".
 

#المغرب

الأكثر قراءة اليوم

هيئة المعابر تُعقب حول ما يتم تداوله بشأن مغادرة موجات كبيرة من شباب غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"إسرائيل" تنقل رسالة تحذير لحماس

مئات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب المغرب

تحذير من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال المغرب

دويكات: إصابة 9 أفراد من الأجهزة الأمنية خلال القبض على مطلوبين للعدالة في قباطية

مسؤول سابق بالموساد: 4 خيارات للتعامل مع القضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

يشمل "إسرائيل" والسعودية.. بايدن يعلن عن مشروع الشرق الأوسط

event_Speeches_presidentrussia230120

اتفاق إسرائيلي روسي يشعل غضب واشنطن

3b71451ef9f5561a044c9b1eff96ba17

لبيد يرفض مقترحاً أميركياً مقابل التطبيع مع السعودية

dra

إجراء عاجل وغير مسبوق للجزائر بشأن المغرب..

photo_2023-09-09_13-25-54

ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية