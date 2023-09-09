زلزال المغرب: فيديو مأساوي لأب يبحث عن أولاده تحت الأنقاض

الرباط/سما/

تداولت وسائل التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه الأب وهو يحمل هاتفه ويبحث عن أطفاله تحت الأنقاض بعد انهيار المنزل عليهم، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز المغربي ليلة أمس الجمعة.



ويظهر الأب المكلوم وهو ينادي بصوت مفجوع على أطفاله، قائلاً: "يا سيدي ربي، أين ذهب أطفالي؟"، معبرا عن حزنه العميق لفقدانهم في الزلزال، ثم يطلب من المشاهدين أن يترحموا على أرواح أطفاله.

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب المغرب، ليل الجمعة، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".

