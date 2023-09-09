فلسطين تعزي المغرب

رام الله/سما/

عبرت شخصيات وفصائل فلسطينية، اليوم السبت، عن تعازيها وتضامنها الكامل لضحايا الزلزال المدمر الذي هز مناطق في المغرب، ليلة الجمعة.

وتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بواجب العزاء إلى ملك المغرب، محمد السادس، والشعب المغربي بضحايا الزلزال الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن في المغربية.

وقالت حركة حماس: "نُعرب عن تضامننا الكامل معها في هذه المحنة الأليمة، وندعو الله أن يحفظ المملكة المغربية من كل سوء ومكروه".

وبعث اإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك محمد السادس بن الحسن الثاني ملك المغرب بضحايا الزلزال الأليم الذي وقع ليلة أمس جنوب غرب البلاد.

وقدّم هنية في رسالته التعازي والمواساة لجلالة الملك وللشعب المغربي الشقيق، معبراً عن تضامنه والشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي الشقيق، داعياً الله عز وجل الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف رئيس الحركة في رسالته "نبعث من خلالكم إلى أسر الضحايا والجرحى والمصابين، وإلى الشعب المغربي عامة، أصدق مشاعر التضامن والتعزية والمواساة، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا، وأن ينزلهم منازل الشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والتسليم وحسن العزاء".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "نواسي الشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال المؤلم ونتضامن معه في هذه المحنة".

وأعربت "الجهاد" عن خالص تعازيها للشعب المغربي بضحايا الزلزال الأليم ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يشفي جميع الجرحي ويربط على قلوب المكلومين، وأن يحفظ المغرب وشعبها الشقيق من كل مكروه وسوء.

إلى ذلك عبّرت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، عن خالص تعازيها للشعب المغربي بضحايا الزلزال المدمّر، الذي ضرب إقليم الحوز جنوبي غربي العاصمة المغربيّة "مراكش" وأدّى إلى سقوط المئات من الضحايا والجرحى.

ودعت "الشعبية" جامعة الدول العربيّة إلى مدّ يد العون والإسناد لهم وإلى المناطق المنكوبة، والوقوف إلى جانب الشعب المغربي الشقيق في مواجهة آثار الزلزال المدمّر.

بدورها، أعبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن تعازيها الحارة و تضامنها مع المغرب الشقيق و الشعب المغربي في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب المغرب ودعت الدول العربية و المجتمع الدولي إلى إسناده بكل الوسائل.

ووجهت المبادرة التعازي لعائلات ضحايا الزلزال المدمر وأكدت على أواصر التضامن و التكافل التي تربط الشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي الشقيق و الذي يتمسك دوما بمساندة الشعب الفلسطيني و نضاله العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي و التمييز العنصري.

وطالبت المغرب برفض أي مساعداتٍ من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لاستغلال هذه الكارثة الإنسانيّة؛ بهدف تعزيز التطبيع والوصول إلى الشعب المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع والعلاقة معه.

وكانت الأمم المتحدة، أبدت استعدادها لدعم المغرب في جهوده لمساعدة متضرري الزلزال، بينما قال رئيس المجلس الأوروبي إنّ الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم المغرب في هذه اللحظات الصعبة.