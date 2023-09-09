لبيد يرفض مقترحاً أميركياً مقابل التطبيع مع السعودية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة "12" الإسرائيلية أن زعيم المعارضة يائير لبيد رفض طرحاً أميركياً للانضمام إلى حكومة برئاسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، إن أفضت الاتصالات الجارية بين واشنطن والرياض وتل أبيب إلى اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي.

وقالت القناة إن مسؤولين أميركيين كباراً طرحوا الفكرة على لبيد الذي يزور حالياً واشنطن، وكان رده: "هذا غير ممكن بأي حال".

وحسب القناة، أوضح لبيد للأميركيين أنه سيعارض أية صفقة تطبيع بين إسرائيل والسعودية إذا سمحت للأخيرة بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وأشارت القناة إلى أن سعي الأميركيين لإقناع لبيد بالانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو يأتي لإدراكهم أن الأحزاب التي تمثل اليمين الديني المتطرف المشاركة في الحكومة لن تسمح لنتنياهو بتقديم أية تنازلات للفلسطينيين مقابل التطبيع.



وأضافت القناة أن لبيد أوضح للأميركيين أنه دون دعم حزبه لن يكون بوسع نتنياهو تشكيل حكومة تسمح بتمرير اتفاق التطبيع مع السعودية.

وخلصت القناة إلى أن التقديرات السائدة في تل أبيب تفيد بأن تمرير اتفاق التطبيع مع السعودية يتطلب تبكير الانتخابات العامة والحصول على تفويض شعبي لتسويغ هذه الخطوة.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة تدرس السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها بشرط أن تكون عملية التخصيب تحت سيطرة الولايات المتحدة وإشرافها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه الأميركي يعود إلى رفض الكثير من النواب الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب للاتفاق مع السعودية.