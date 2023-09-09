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السفير غنام يطلع مسؤولا قطريا على مجمل التطورات الفلسطينية

السبت 09 سبتمبر 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير غنام يطلع مسؤولا قطريا على مجمل التطورات الفلسطينية



الدوحة/سما/

 أطلع سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، أمين عام مجلس الشورى القطري، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية أحمد بن ناصر الفضالة، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، والمحاولات المحمومة لتهويد مدينة القدس، وضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان المتواصل والمتصاعد.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الذي عقد بمكتب السفير غنام، بالعاصمة الدوحة، سبل تطوير وتوثيق التعاون بين المجلسين الشورى القطري والوطني الفلسطيني، وظروف الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي سينعقد يومي 12 و13 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وثمن السفير غنام خلال اللقاء، مواقف دولة قطر القوية، والمساندة للحق الفلسطيني، والداعمة لصمود شعبنا فوق أرضه.

من جانبه، أكد الفضالة ثبات موقف قطر في دعم ومؤازرة الحق والشعب الفلسطيني، دفاعا عن أرضه ومقدساته، مشددا على أن مجلس الشورى القطري يواصل أخذ المواقف القوية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم ومساندته لصمود شعبنا الفلسطيني.

#السفير غنام

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