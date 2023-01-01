ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 820 قتيلا

الرباط/سما/

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع الحصيلة الأولية للزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم في المغرب، إلى 820 قتيلا، و672 جريحا.

وجاء في بيان الوزارة "في حصيلة للهزة الأرضية، وحدد مركزها بجماعة +إغيل+ بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة".

وهذا أقوى زلزال يضرب المغرب.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السلطات "سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن زلزال المغرب أدى لتضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش وضواحيها.