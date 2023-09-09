الجيش اللبناني يصدر بيانا عن تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

بيروت/سما/

دعت قيادة الجيش اللبناني المعنيين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة.

وقالت قيادة الجيش، في بيان اليوم السبت:"على إثر تجدد الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة ــــ صيدا، تشير قيادة الجيش إلى أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، وتدعو جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة".



ودعا الجيش اللبناني "جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المحيطة بالمخيم وعدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والتقيّد بالإجراءات التي تتخذها الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظا على سلامتهم".

إلى ذلك، أفادت مصادر لبناية بأن حصيلة الاشتباكات الأولية في عين الحلوة بلغت ثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي في اليومين الماضيين إلى نحو 55 جريحا