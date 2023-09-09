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اختراق هواتف 15 عضو في الكنيست بينهم لابيد

السبت 09 سبتمبر 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختراق هواتف 15 عضو في الكنيست بينهم لابيد



القدس المحتلة/سما/

تعطّلت حسابات الواتساب لـ15 عضو كنيست من حزب "يش عتيد"، اليوم السبت، وتم حظرهم ومُنعوا من الوصول إلى الحسابات إثر اختراق غير معروفة أسبابه أو الجهة التي تقف من وراء ذلك، وبدأ جهاز الأمن العام "الشاباك" التحقيق في الأمر، وفقا لما أشارت إليه تقارير إعلامية إسرائيلية.

ويُذكر أن بعضهم تمكن من استرجاع حسابه بعد أكثر من 3 ساعات، ولم يتضح الأمر إن كان الحدث هو خلل تقني أم أن ذلك اختراق مُخطّط له وبفعل فاعل.

وفي تصريحات صادرة عن حزب "يش عتيد" قالوا إن المشكلة قد تم حلها بالفعل، لكنهم تواصلوا مع ضابط الكنيست لفحص الاختراق والمشكلة.

وبحسب مصادر في "يش عتيد"، فقد تم إبلاغ "الشاباك" أيضًا بعملية الاختراق وهو منخرط في التحقيق في الأمر.

ومن بين أعضاء الكنيست المخترقة هواتفهم؛ رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، وميراف بن آري، ويوآف سيجالوفيتش، وتاتيانا مزارسكي، وميراف كوهين، ورام بن باراك وعضو الكنيست السابقة التي تترشح حاليا لرئاسة بلدية تل أبيب، أورنا باربيباي.

#الكنيست .

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