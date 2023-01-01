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أبو تريكة يدعم الشعب المغربي برسالة خاصة

السبت 09 سبتمبر 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو تريكة يدعم الشعب المغربي برسالة خاصة



وكالات / سما /

حرص نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة على مساندة الشعب المغربي، بعد الزلزال الذي ضرب المملكة أمس الجمعة.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نسأل الله أن يحفظ أشقاءنا في المغرب ويحميهم من كل سوء ومكروه".

 

 

وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية، ليلة أمس الجمعة، بجماعة إيجيل بإقليم الحوز وسط المغرب بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر.

ومن جهته، حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب.

وقال المركز على منصة "إكس": "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".

وأضاف: "ما لم يكن ذلك ضروريا ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظا على سلامتك. كن حذرا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".

ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال، مراكش والدار البيضاء وأغادير والرباط.

#محمد أبو تريكة #الشعب المغربي #المغرب #زلزال المغرب

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