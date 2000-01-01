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شهيد برام الله متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى

السبت 09 سبتمبر 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برام الله متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى



رام الله / سما /

ارتقى شهيد فلسطيني من رام الله الليلة الماضية، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى، قبل 20 عاماً.

واستشهد الفلسطيني أحمد رباح فواقة من دورا القرع شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك متأثراً بجراح أصيب بها قبل 20 عاماً، وفقد جراءها قدمه ويده.

وبلغ إجمالي شهداء انتفاضة الأقصى التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر لعام 2000، أكثر من أربعة آلاف شهيد، بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

واستشهد خلال الانتفاضة أكثر من 800 طالباً من طلبة المدارس والكليات، إلى جانب تحويل العديد من المدارس إلى ثكنات عسكرية من قبل جيش الاحتلال.

ودمرت آليات الاحتلال العسكرية المئات من المنازل والمنشآت المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها ما تم هدمه بشكل كلي وآخر بشكلٍ جزئي.

#أحمد فواقة #شهيد #انتفاضة الأقصى #الاحتلال #دورا القرع

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