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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بعد إعلان تثبيت وقف إطلاق النار

السبت 09 سبتمبر 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بعد إعلان تثبيت وقف إطلاق النار



بيروت / سما /

تجددت في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة "فتح" والمجموعات المتشددة، على جبهة حي حطين، حيث  تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف.

وكان الهدوء التام ساد صباحاً  مخيم عين الحلوة بعد نجاح مساعي مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد سهيل حرب وجهوده الحثيثة مع كل القوى اللبنانية والفلسطينية في فرض قرار وقف لاطلاق النار منذ السابعة من مساء أمس الجمعة بين طرفي الاقتتال على محاور البركسات الطوارئ وحي البستان، الذي لم تتجاوز خروقاته ليلاً حدود الرشقات النارية والقاء القنابل التي انعدمت مع ساعات الصباح. كما ذكرت وكالة الأنباء اللينانية.

وعلى خط استتباب الهدوء على جبهة المخيم، عقد اجتماع في منزل أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينة لمتابعة تطبيق قرارات هيئة العمل الفلسطيني المشترك وعلى رأسها التزام تثبيت وقف اطلاق النار وصولاً إلى آلية تسليم المطلوبين في قضية أبو أشرف العرموشي وتمكين القوة المشتركة من القيام بمهامها لجلبهم بصيغة تضمن عدم استمرار الاضرار بأمن وأمان المخيم والجوار وتحقيق بند اخلاء المسلحين من مدارس الأونروا. 

#مخيم عين الحلوة #الاشتباكات #فتح #جبهة حي حطين #حي حطين #الجيش اللبناني #منظمة التحرير الفلسطينية

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