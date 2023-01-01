حماس تدعو لمواجهة سياسة فيسبوك المنحازة للاحتلال

غزة / سما /

دعا عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم، اليوم السبت، نشطاء شبكات التواصل من الفلسطينيين والعرب والأحرار على مستوى العالم لمواجهة سياسة فيسبوك المنحازة للاحتلال، ورفضها، والعمل بكل قوة للتصدي لها، ومنع حالة التعتيم الإعلامي التي تفرضها بعض منصات التواصل على حرية التعبير والرأي الخاصة بفضح سياسات الاحتلال وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني، وتجاوز كل هذه الوسائل والسياسات العدوانية.

وأكد قاسم، أن ما كشفته قناة الجزيرة عما تقوم به فيسبوك من جهود لحذف المحتوى الفلسطيني والعربي المناهض لدولة الاحتلال، إنما يعكس تواطؤها في محاربته من جهة، وتعاونها مع أجهزة الاحتلال الأمنية من جهة أخرى عبر تركها العنان للمحتوى المكتوب باللغة العبرية الذي يحرض ضد العرب والفلسطينيين، ما يجرّدها من مزاعمها الخاصة بأنها شبكة تواصل اجتماعي بين الأفراد.

وبيّن أن هذه الوقائع تؤكد أن الاحتلال لا يدّخر جهدا ولا وسيلة إلا يستغلها أبشع استغلال لملاحقة المحتوى الفلسطيني في جميع منصات التواصل الاجتماعي، بزعم مواجهة التحريض والكراهية، رغم أنه يفسح المجال لما يبثه الاحتلال من تحريض على قتل أبناء شعبنا، وهدم مقدساتنا، وانتهاك حرماتنا، ما يعكس حالة الازدواجية المقيتة.