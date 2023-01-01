الرئيس يعزي ملك المغرب بضحايا الزلزال

رام الله / سما /

عزى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، ملك المملكة المغربية محمد السادس، بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية الشقيقة، موقعا المئات من الضحايا بين وفيات ومصابين.

وأعرب عباس في برقية التعزية، عن التضامن والتعاطف معهم في هذا المصاب الجلل.

​​وتقدّم الرئيس لملك المغرب وللحكومة والشعب المغربي الشقيق ولعائلات الضحايا، بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا ثقته بأن تتجاوز المغرب آثار هذه الكارثة الطبيعية، وأن يحفظكم وشعبكم الشقيق بكل خير واستقرار وسلام".