رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، إصابة مسنة بنيران مستوطنين في الأقصى وشاب طعنا بالقدس، والاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية ويصيبون مواطنة بالرصاص داخل الأقصى

بعد اشتباكات بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني والتكفيريين.. هدوء حذر في مخيم عين الحلوة

اشتية يستهجن ردود الفعل الدولية على خطاب الرئيس ويصفها بغير المبررة والخاضعة لابتزار لوبيات الضغط الصهيونية

الحرارة أعلى من المعدل العام بـ 4 درجات

رئيس سابق للموساد يثير جدلا في إسرائيل بعد وصف نظامها بالأبارتهايد

موقع عبري: بايدن لن يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض

15 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بعدم إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول

76 من الإسرائيليين يعتقدون أن الوضع تغير للأسوأ العام الماضي

وقفتان في برقين ويعبد إسنادا للأسرى

الحرارة ترفع «أوكسجين المائدة» إلى العلالى

"الأيام":

مستوطنتان جديدتان في القدس الشرقية.. "السلام الآن": تشملان 3884 وحدة سكنية

اشتية يستهجن ردود الفعل الدولية على خطاب الرئيس

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى ويعيث فيه خراباً

الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد صباح في عوريف

الاحتلال يقمع وقفة سلمية بالشيخ جراح ويعتقل عدداً من المشاركين ويصادر أعلاماً

إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والتصدي لاقتحام استيطاني في قريوت

إسرائيل: حملة واسعة ضد رئيس سابق لـ"الموساد" هاجم نظام "الفصل العنصري"

بايدن سيلتقي نتنياهو على هامش اجتماعات نيويورك

أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بعدم إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول

اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

"عير عميم": ستة منازل مهددة بالهدم الوشيك في الولجة

"القدس":

إصابة مسنة بنيران مستوطنين في الاقصى وشاب طعنا بالقدس

إصابات خلال اقتحامات ومواجهات وقمع مسيرات ضد الاستيطان في الضفة

40 ألفا يؤدون الصلاة في الأقصى رغم القيود الاسرائيلية

معالي رئيس مجلس الشورى السعودي يصل الأردن

رئيسة بلدية باريس تسحب وساما رفيعا من الرئيس عباس بحجة تبريره ابادة اليهود

إعادة تصدير البضائع من غزة وإلغاء فعاليات عند الحدود

إصابة 20 شخصاً جراء اشتباكات في مخيم عين الحلوة

أربعة قتلى بأوكرانيا في سلسلة غارات روسية

"الموساد" يكشف عن معلومات وصفها بـ "الذهبية" خلال حرب 73