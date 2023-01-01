أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بعدم إعفاء الإسرائيلين من تأشيرات الدخول

واشنطن/سما/

طالب 15 عضو في مجلس الشيوخ الأميركي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن بوقف تطبيق اتفاقية إعفاء الإسرائيلين من طلب تأشيرة الدخول المسبقة للولايات المتحدة، على ضوء عدم التزامها ببند رئيسي في الاتفاقية يطالب بالمعاملة بالمثل، وتحديدا فيما يتعلق بسفر الأميركيين من أصول فلسطينية.

وقالت الرسالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي اليوم الجمعة، "لا تزال هناك العديد من الأسئلة دون إجابة من قبل حكومة اسرائيل حول شروط مذكرة التفاهم لبرنامج إعفاء الإسرائيلين من التأشيرات والتي تثير مخاوف جدية".

وأكد الموقعون أن "اسرائيل لا تمتثل لقانون المعاملة بالمثل لجميع المواطنين الأميركيين".

وأكدت الرسالة أنه "لا يجوز أن يتم الإعفاء من التأشيرة من خلال التمييز ضد مجموعات معينة من المواطنين الأميركيين، ويجب أن يعامل جميع مواطني الولايات المتحدة بالتساوي".

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