نقل زوجة نتنياهو إلى المستشفى بعد عودتها من قبرص

القدس المحتلة/سما/

نُقلت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس لتلقي العلاج بعد عودتها من قبرص.

ووفقا لما جاء عن المتحدث باسم عائلة نتنياهو، فإن "زوجة رئيس الحكومة شعرت بوعكة صحية بعد يومين من وصولها إلى قبرص، واستمرت الوعكة حتى عودتها إلى البلاد".

ووصلت نتنياهو الزوجة ليل الخميس – الجمعة إلى مستشفى ’عين كارم’، حيث جرى إبقائها لليلة واحدة في قسم الجراحة تحت المراقبة الطبية وعلاج السوائل، قبل أن يتم تسريحها إلى المنزل ظهيرة اليوم.

ولم يدل المستشفى وعائلة نتنياهو بمزيد من التفاصيل حول ماهية الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

ومما يذكر أنه في تموز/ يوليو الماضي خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لجراحة لزرع جهاز لتنظيم نبضات القلب، وذلك بعد أيام فقط على خرجه من المستشفى إثر وعكة صحية.

ومكث نتنياهو آنذاك ليلة واحدة في مستشفى "شيبا" بتل هشومير، فيما قال إن ما تعرض له كان بسبب جفاف أصابه خلال تواجده في طبرية.

وأوحت تقارير إسرائيلية في حينه إلى أنه يتم إخفاء معلومات حول وضع نتنياهو الصحي، سيما وأن الفحوصات الطبية التي خضع لها نتنياهو، والأخيرة جرت في العام 2020، لم تتطرق إلى فحوصات تخطيط كهربية القلب (EKG) غير السليمة. تتبع هذه الفحوصات عمل القلب، وتجري في حال خلل في نبض القلب المنتظم.

ولم يقدم مكتب نتنياهو وكذلك المستشفى معلومات حول حالته الصحية آنذاك وأن هذه الفحوصات لم تكن سليمة، وكان الادعاء حينها أن نتنياهو أصيب بجفاف.