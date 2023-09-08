نداء أممي لوقف القتال في مخيم عين الحلوة

بيروت/سما/

وجه منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، اليوم الجمعة، نداء عاجلا لوقف القتال في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية، مطالبا المسلحين من كافة الأطراف بإخلاء المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجين (الأونروا).

وجاء في النداء “أن الاشتباكات المستمرة في مخيم عين الحلوة، إلى جانب الاستيلاء المستمر على ثماني مدارس تابعة للأونروا، تمنع وصول ما يقرب من 6000 طفل إلى مدارسهم على أعتاب العام الدراسي”.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن “تكون المؤسسات التعليمية مساحات آمنة ومحايدة وهي ضرورة ملحة لتعلم الأطفال وعافيتهم ونموهم”. وقال “إن استخدام المجموعات المسلحة للمدارس هو بمثابة انتهاك صارخ لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما يعرض حق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة للخطر ويهدد مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم ككل”.

وطالب المنسق الأممي المجموعات المسلحة بوقف القتال في المخيم وإخلاء هذه المدارس فوراً، مطالبا أيضا بتسهيل عمل “الأونروا” وغيرها من المنظمات الإنسانية من أجل توفير الحماية والمساعدة الضروريتين لكل العائلات المحتاجة في المخيم.

وشدد ريزا أن حماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وضمان وصولهم إلى المدارس في مأمن من جميع أشكال العنف والاستغلال، “هي مسؤولية مشتركة”.

وناشد كافة الجهات الفاعلة بأحداث عين الحلوة، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ووضع حدّ لاستخدام البنى التحتية المدنية لأغراض قتالية.

وجاء نداء المنسق الأممي بعد فشل المساعي اللبنانية- الفلسطينية والنداءات التي وجهت للأطراف المتحاربة لوقف ثابت لإطلاق النار، ووضع حد للاشتباكات العنيفة التي تشهدها أحياء التعمير والبركسات والطوارئ وحطين وجبل الحليب والبستان حيث استخدمت القذائف الصاروخية ومدافع الهاون والرشاشات الخفيفة والمتوسطة من عيار 14,5 ومدافع B 10.

وفي المجال الإنساني، واصل أهالي مخيم عين الحلوة عمليات النزوح من منازلهم باتجاه المدارس والمساجد في مدينة صيدا، هربا من العمليات القتالية التي تدور داخل الأحياء السكنية.