مظاهرة بالمغرب رفضاً لزيارة قيادي برلماني لتل أبيب وحرق العلم الإسرائيلي

الرباط/سما/

أقدم متظاهرون في العاصمة المغربية الرباط على حرق العلم الإسرائيلي،، احتجاجاً على زيارة كانت مخططة لرئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، النعم ميارة، إلى الكنيست الإسرائيلي، إلا أن عارضاً صحياً منعه.

وشارك في المظاهرة عشرات الحقوقيين، أمس الخميس، للتنديد بالزيارة التي تأجلت بسبب وعكة صحية للسياسي المغربي الذي كان سيزور إسرائيل، الخميس، على رأس وفد برلماني مغربي، بدعوة من رئيس الكنيست أمير أوحانا.

وذكر البرلمان الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على تحديد موعد جديد للزيارة.

وعبّر المحتجون عن رفضهم لتطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وأحرقوا العلم الإسرائيلي، حيث رفع المشاركون في المظاهرة، أمام البرلمان، الأعلام المغربية والفلسطينية، ورددوا شعارات منددة بالتطبيع ومساندة للقضية الفلسطينية.

ورأوا أن زيارة رئيس مجلس المستشارين إلى الكنيست الإسرائيلي "طعنة للمغاربة وخذلان للقضية الفلسطينية".

في السياق، قال بيان لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، المكونة من فعاليات حقوقية مغربية، والتي دعت إلى الوقفة، إنها جاءت "كضرورة لإعادة القرار إلى الساحة الشعبية برفض التطبيع، ورفض كل الخطوات التي جرت باسم القضية الوطنية".

وكان المغرب قد طبّع العلاقات مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، مقابل اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال الناشط الحقوقي عزيز الهناوي، الذي تلا بيان المجموعة في نهاية الوقفة الاحتجاجية، إن "المجموعة تدين مهزلة ربط مؤسسة البرلمان المغربي بالكنيست الصهيوني عبر عدد من الخطوات التطبيعية".

الهناوي أضاف أن المجموعة "تعتبر خطوة رئيس مجلس المستشارين ميارة جريمة سياسية، تطعن مرجعية وثوابت الشعب المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع، والتي يُفترض أن البرلمان المنتخب يمثل هذه المرجعية".

كان موقع الكنيست، قبل الحديث عن إلغاء الزيارة، قد أشار إلى أن "ميارة سيكون أول شخصية مغربية، وواحداً من القادة المسلمين القلائل، سيصل إلى الكنيست وسيتم استقباله بسجادة حمراء وحرس شرف، حسب كل قواعد مراسم حفل الاستقبال".

وقام رئيس الكنيست أوحانا بزيارة إلى المغرب قبل نحو 3 أشهر، تخللتها زيارة البرلمان ومجلس المستشارين، ودعا خلالها ميارة لزيارة الكنيست.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الديوان الملكي في المغرب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يبلغ فيها بقرار إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء".