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رسالة إسرائيلية إلى حماس عبر العمادي

الجمعة 08 سبتمبر 2023 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة إسرائيلية إلى حماس عبر العمادي



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن رسالة إسرائيلية نقلها السفير القطري محمد العمادي إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن المبعوث القطري محمد العمادي أرسل رسالة إسرائيلية إلى حماس مفادها أنه إذا لم تعمل حماس على كبح جماح المظاهرات التي تخرج قرب السياج الحدودي، فستقوم إسرائيل بفرض عقوبات مدنية ضد قطاع غزة، وسحب المزايا منها مثل تصاريح العمل للعمال، أو تصدير البضائع.

وزعم المراسل العسكري للإذاعة دورون كادوش، أن قوات الضبط الميداني، تمنع المتظاهرين من الوصول إلى السياج الحدودي، وتبعدهم عن المكان.

وفي سياق متصل، ذكر المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط أن قوات فرقة غزة في جيش الاحتلال تستعد لاندلاع توترات عنيفة بالقرب من الحدود.

وأضاف: "في هذا الوقت يتجمع عشرات الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي ويستعدون للتظاهر في المنطقة الشرقية لوسط قطاع غزة."

#اسرائيل #حماس #محمد العمادي

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