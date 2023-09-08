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كهرباء غزة تصدر تنويهاََ بخصوص خلل مفاجئ في قنوات الاتصال لديها

الجمعة 08 سبتمبر 2023 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويهاََ بخصوص خلل مفاجئ في قنوات الاتصال لديها



غزة/سما/

 أصدرت شركة الكهرباء بقطاع غزة، اليوم الجمعة، تنويهاََ بخصوص الخلل المفاجئ في قنوات الاتصال لديها .

وفيما يلي نص التنويه الصادر عن الشركة :

تنوه الشركة إلى أن خلل مفاجئ في قنوات الاتصال أدى إلى توقف لمدة ثلث ساعة تقريبا في منظومة اتصال مركز الاستعلامات عبر الرقم 133 ، من الساعة(15:00- 15:25)، الأمر الذي إلى عدم إمكانية استقبال اتصالات المواطنين عبر رقم الطوارئ، وقد تزامن هذا العطل مع عملية تبديل الأحمال في المناطق وحاجة بعض المواطنين للاستفسار أو طلب الخدمة .

وقد تمكن مهندسي الدعم في إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة من إعادة الخدمة مجددا، وجار العمل حاليا على استكشاف مسببات العطل.

وعليه فإن الشركة تعتذر عن هذا الخلل الطارئ، وتؤكد بأنه كان خارجا عن إرادتها .

#شركة الكهرباء غزة

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