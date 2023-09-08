إصابات بقمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية الرافضة إقامةَ بؤرة استيطانية على أراضي قرية بيت دجن شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية، ومنعت الاقتراب من البؤرة، مشيرا إلى أن تلك القوات استخدمت الصحافيين دروعا بشرية ومنعتهم من التغطية، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

ولفتن إلى أن المسيرة الأسبوعية في بيت دجن خصصت هذا الأسبوع للتضامن مع الأسرى مع اقتراب خوضهم إضرابا عن الطعام الخميس المقبل.



إلى ذلك، أشعل شبان إطارات مطاطية بالقرب من البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على أراضي جبل صبيح ببلدة بيتا جنوبي نابلس، بعد أداء صلاة الجمعة قبالة الجبل.

في الأثناء، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحام منطقة النبع في قرية قريوت جنوبي نابلس، ما أسفر عن إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



ويقتحم المستوطنون منطقة النبع أسبوعيا، في محاولة للسيطرة عليه.

هذا، وقمعت قوات الاحتلال بعد صلاة الجمعة المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، ما أوقع عديد الإصابات بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز.

في سياق آخر، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، الليلة الماضية، قرية العوجا شمالي أريحا شرقي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز نحو الفلسطينيين ومنازلهم، من دون وقوع إصابات.

في شأن آخر، أدى نحو 40 ألف مصل، صلاة الجمعة، اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى، وفتشته ودمرت جزءا من محتوياته.

وأمس الخميس، أصيب عدة فلسطينيين بالاختناق بالغاز خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية بير الباشا جنوبي جنين.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط معسكر "سالم" وحاجزي "دوتان" و"الجلمة" المقامة على أراضي جنين شمالي الضفة، من دون وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ مساء أمس، أربعة شبان من مخيمي طولكرم ونور شمس وبلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمالي الضفة.