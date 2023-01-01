تعليقا على واقعة "فلسطينية".. ّإيران: الجيش الصهيوني مصاب بالأمراض النفسية والأخلاقية

طهران/سما/

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، على واقعة إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي لخمس فلسطينيات على "التعري" بمدينة الخليل.



ونقلت وكالة إرنا، ليوم الجمعة، عن ناصر كنعاني، وصفه الجيش الإسرائيلي بـ"المجرم فضلا عن كونه مصابا بجنون الإرهاب والقتل، ومصاب بمختلف أنواع الأمراض النفسية والأخلاقية المزمنة".





وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن هذا التجاسر الإسرائيلي تجاه عدد من السيدات الفلسطينيات في الهجوم على مدينة الخليل مدان ومصدر فضيحة لحماة إسرائيل.



وحمَّل ناصر كنعاني، منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، مسؤولية ما يجري تجاه الشعب الفلسطيني.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت الاثنين الماضي، بأن مجندتين إسرائيليتين أجبرتا 5 سيدات فلسطينيات بمدينة الخليل بالضفة الغربية على التعري داخل منزلهن بعد اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمدينة.



وأوضحت أن مجندتين ملثمتين في الجيش الإسرائيلي، كانتا تحملان السلاح ويرافقهما كلب مدرب على الهجوم، قد أجبرتا السيدات الفلسطينيات على "التعري" داخل منزلهن.



في سياق متصل، ومنذ بداية العام الحالي، استشهد أكثر من 220 فلسطينيًا غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما قتل 36 إسرائيليًا في هجمات فلسطينية، في ظل موجة توتر غير مسبوقة، منذ سنوات.



وهدمت جرافات إسرائيلية 12 منشأة في بلدة عناتا شرق مدينة القدس، تسع منها تجارية واثنتين سكنية، وواحدة زراعية لتربية الحيوانات، بدعوى البناء دون ترخيص.