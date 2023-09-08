رام الله/سما/

تصدرت تصريحات الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن ما نشر على لسان الرئيس في برنامج تلفزيوني حول المسألة اليهودية كان اقتباسا من كتابات لمؤرخين وكتاب يهود وأميركيين وغيرهم، وأن موقف الرئيس من هذا الموضوع واضح وموثق وهو الإدانة الكاملة للمحرقة النازية ورفض معاداة السامية، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الجمعة (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس).

كما أبرزت الصحف الثلاث اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة"

- أبو ردينة: ما نشر على لسان الرئيس في برنامج تلفزيوني حول المسألة اليهودية كان اقتباسا من كتابات لمؤرخين وكتاب يهود وأميركيين وغيرهم

- إصابات في مخيم الدهيشة وسبسطية والاحتلال يجبر مقدسيا على هدم محله في سلوان ويخطر بهدم ثلاثة منازل في البلدة

- ضمن خطة المليون مستوطن: الاحتلال ينوي مضاعفة شوارع استيطانية في الضفة

- ثلاثة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام والاحتلال يواصل جريمته بحق الأسير الرفاعي

- الرئيس يهنئ نظيره البرازيلي بذكرى الاستقلال

- افتتح معرض فلسطين الدولي للكتاب وشارك في الاحتفال بالذكرى 201 لاستقلال البرازيل..اشتية: أسرانا الذين يقرأون خلف القضبان جعلوا من السجن مدرسة وجامعة

- فعاليات في لبنان إسنادا لمعركة الأسرى بوجه "الفاشية الغفيرية"

- خبراء قانون إسرائيليون يحذرون: جميع الجنود معرضون للاعتقال والمحاكمة الدولية

- إدانة فلسطينية وعربية وإسلامية لافتتاح بابواغينيا سفارة في القدس المحتلة

- مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

- الصراع الداخلي في إسرائيل يهوي بالشيقل... خبراء يتوقعون دولارا قويا أمام سلة عملات حتى نهاية العام

- المحكمة الإدارية تصدر قرارا يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي

- الصالح يستعرض إنجازات إعادة إعمار جنين ومخيمها وآلية عمل الحكومة

* "الأيام"

- مواجهات وإصابات في الدهيشة وسبسطية ومستوطنون يعتدون في محافظات عدة

- أبو ردينة: الرئيس يدين المحرقة النازية بالكامل ويرفض معاداة السامية

- قوات الاحتلال تقتحم قرى بمحافظة جنين بزعم تعرض حواجزها لعمليات إطلاق نار

- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم بقالته ويخطر بهدم ثلاثة منازل في سلوان

- الاحتلال يوسع شوارع التفافية بالضفة دعما لزيادة عدد المستوطنين لمليون

- مستوطنون يهاجمون قرية العوجا

- إصدار أمر اعتقال إداري بحق شقيقة الأسير نائل البرغوثي

- تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وسط حركة نزوح كبيرة

- الكيلة: الحالة العامة جيدة في فلسطين بخصوص انتشار الكورونا

- المحكمة الإدارية تقضي بوقف إضراب الأطباء

- خبراء قانون: جميع الجنود الإسرائيليين معرضون للاعتقال بتهمة جرائم حرب

- غالانت يحذر من وقوع عمليات قبل الأعياد اليهودية

- اليمين الإسرائيلي يتظاهر أمام "العليا" دعما لـ"إصلاح القضاء"

* "القدس"

- هدم متجر وإخطارات تستهدف ثلاثة منازل في سلوان

- المصادقة على شق شبكة طرق لتحويل الضفة إلى كانتونات

- أبو ردينة: ما نشر على لسان أبو مازن مجرد اقتباسات

- تضارب الأنباء بشأن حادث الدراجة الذي أودى بحياة الشاب وسام الخطيب

- مجلس الجامعة العربية يدعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

- السفارة الأميركية تستثني سموتريتش وبن غفير من احتفالات السنة العبرية

- تقرير: طيارو "ال عال" يرفضون نقل نتنياهو إلى نيويورك

- يديعوت: 9 عمليات فلسطينية ضد إسرائيل في أسبوع