بعد وصول العمادي.. إعادة تصدير البضائع من غزة وإلغاء فعاليات عند الحدود

غزة/ سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة، أمام حركة التصدير.

وبحسب اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، فإنه تم إبلاغهم بالقرار من قبل السلطات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنه سيبدأ تنفيذ القرار يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك في وقت، أعلن فيه "الشباب الثائر" عن إلغاء فعالية "ملكة" لما قيل عنه "نظرًا لما ترتأيه المقاومة".

وشهدت الأيام الماضية مشاركة المئات في فعاليات شبابية عند الحدود الشرقية لمدينة غزة، بما شمل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمتفجرة وغيرها.

ويأتي ذلك، في وقت وصل فيه بعد منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، السفير القطري محمد العمادي، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وعقد العمادي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين قبل دخوله قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي العمادي قيادة حركة "حماس" خلال زيارته التي ستستمر لعدة أيام في قطاع غزة.