  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

طيارو "إل عال" يرفضون نقل نتنياهو إلى نيويورك

الجمعة 08 سبتمبر 2023 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طيارو "إل عال" يرفضون نقل نتنياهو إلى نيويورك



القدس المحتلة / سما /

 قالت القناة 13 العبرية ان طياري أكبر شركة طيران إسرائيلية ("إل عال") يرفضون تسيير رحلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى مدينة نيويورك الأميركية، للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت القناة بأن شركة "إل عال" لم تطرح المناقصة الخاصة بالرحلة المرتقبة لنتنياهو والتي من المقرر أن تتم بعد نحو 10 أيام.

فيما أشارت القناة إلى "اتفاق ضمني بين طياري أسطول 777 التابع للشركة، بعدم التطوع لقيادة الرحلة الخاصة برئيس الحكومة، نتنياهو، وزوجته".

وأشارت القناة إلى أن الحديث عن طيارين "مخضرمين ومن ذوي الخبرات في شركة إل عال، ومعظمهم من قدامى الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها طيارو الأسطول 777 قيادة رحلات خاصة برئيس الحكومة.

الأكثر قراءة اليوم

بسبب تصريحاته الاخيرة .. هجوم تحريضي إسرائيلي كبير على الرئيس عباس .. ماذا قال ؟

مسؤولون أمنيون لحكومة نتنياهو: استغلال الاتصالات مع السعودية لتهدئة الضفة

شاهد : مقطع فيديو صادم يوثق شغبا وتخريبا في قاعدة عسكرية إسرائيلية

الاحتلال يمنع الاستحمام على شاطئ زيكيم القريب من غزة

الاحتلال يضاعف شوارع بالضفة وأحدها يوصل بين البحر والنهر

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

«الديمقراطية» تحذر القيادة الرسمية من التساوق مع مشروع التطبيع السعودي - الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

مصادر : إحالة عدد من المعلمين المضربين إلى لجان تحقيق ووقف رواتبهم

11 إصابة بتجدد الاشتباكات بين فتح وعصابات ارهابية في مخيم عين الحلوة

الرئاسة ترد على اسرائيل: الرئيس عباس يدين المحرقة النازية ويرفض معاداة السامية

واشنطن والاتحاد الاوروبي يطالبان الرئيس الفلسطيني بالاعتذار عن تصريحاته ضد الهولوكوست

في تصريحات صادمة..رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل تطبق الفصل العنصري في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية