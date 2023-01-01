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انتظام الدوام..

مصادر : إحالة عدد من المعلمين المضربين إلى لجان تحقيق ووقف رواتبهم

الجمعة 08 سبتمبر 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : إحالة عدد من المعلمين المضربين إلى لجان تحقيق ووقف رواتبهم



رام الله / سما /

 أفادت مصادر مطلعة،  أن العملية التعليمية في جميع مديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية قد انتظمت بنسبة 99%، وسط استجابة محدودة لدعوات الإضراب من قبل عدد قليل من المعلمين الذين تمت إحالتهم إلى لجان تحقيق بعد إبلاغهم بإيقاف رواتبهم.

وقالت المصادر لـ"القدس" ، إن عشرات المعلمين والمعلمات تراجعوا عن الإضراب استجابة لدعوات مجالس أولياء الأمور والهيئات، والمؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، التي ناشدتهم بالنأي بالعملية التعليمية عن أي نزاع من شأنه الحاق الضرر بالطلبة، ولاسيما طلبة الصفوف الابتدائية الأولى، الذين هم أكثر ما يكونون حاجة لانتظام العملية التعليمية دون إبطاء.

وكانت وزارة المالية أعلنت أمس أنها صرفت نسبة الـ 5% من أصل الـ 10% المتبقية للمعلمين عن شهري كانون أول وكانون ثاني الماضين على أن يتم صرف النسبة المتبقية الشهر المقبل.

وأشادت مجالس أولياء الأمور في المحافظات بعدم استجابة المعلمين لدعوات الاضراب، كما أعربت عن تقديرها لوزارة المالية على وفائها بما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين بما يلبي حقوق المعلمين ولا يجحف بحق الطلبة في التعليم.

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