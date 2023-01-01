  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سموتيرش : عباس قاد تاريخيا معركة ضد الشعب اليهودي

واشنطن والاتحاد الاوروبي يطالبان الرئيس الفلسطيني بالاعتذار عن تصريحاته ضد الهولوكوست

الخميس 07 سبتمبر 2023 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن والاتحاد الاوروبي يطالبان الرئيس الفلسطيني بالاعتذار عن تصريحاته ضد الهولوكوست



القدس المحتلة/سما/


قال موقع "واللا" العبري ان غضبًا شديدا يسود الادارة الامريكية بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني عباس اثناء انعقاد المجلس الثوري الاخير لفتح والتي قال فيها أنه لا سبب قتل الستة ملايين يهودي في زمن النازية الذين ليس معاداة السامية، بل المعاملات المالية لليهود في ذلك الوقت.
وقال موقع "ولا" ان مسؤولا كبيرا  في الإدارة الأميركية عبر عن غضبه من تصريحات عباس وطالبه بالاعتذار معتبرا ان تلك التصريحات “تشويه الهولوكوست والمحرفه وما قاله مليء بالكراهية”. 
كما أدان الاتحاد الأوروبي خطاب الرئيس عباس معتبرا انه يؤجج معاداة السامية ويشكل إهانة لملايين الضحايا".  وحسب مصادر عبرية قال الرئيس الفلسطيني الأسبوع الماضي إن "هتلر حارب يهود أوروبا بسبب القروض ذات الفوائد والمعاملات المالية، ولم يكن ذلك بسبب معاداة السامية".
وجاء تصريح عباس حسب مصادر اسرائيلية  في اجتماع قيادة فتح في 26 أغسطس ونشر أمس، في وقت تحاول فيه إدارة بايدن صياغة حزمة من التغييرات للفلسطينيين كجزء من اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
من جهتها قال وزير المالية الإسرائيلى: عباس أكثر تطرفا من حماس والجهاد ويريد تدمير إسرائيل وهو يقود تاريخيا معركة إنكار وجود الشعب اليهودي
 

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مجرم يفجر فضيحة ويعترف بممارسة الجنس مع أوباما داخل سيارة ويكشف التفاصيل

الكشف عن المطالب الفلسطينية لدعم الاتفاق بين السعودية وإسرائيل ..

الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون للمصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية

صورة: التعرف على هوية منفذ عملية الطعن "بالساطور" في القدس المحتلة

رئيس مجلس المستشارين المغربي يلغي زيارته إلى"إسرائيل "

خبراء أمميون يدعون للإفراج عن المدير السابق لـ"وورد فيجن" في غزة

الأخبار الرئيسية

في تصريحات صادمة..رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل تطبق الفصل العنصري في الضفة

المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب الأطباء بالضفة

مسؤولون أمنيون لحكومة نتنياهو: استغلال الاتصالات مع السعودية لتهدئة الضفة

بسبب تصريحاته الاخيرة .. هجوم تحريضي إسرائيلي كبير على الرئيس عباس .. ماذا قال ؟

الكشف عن المطالب الفلسطينية لدعم الاتفاق بين السعودية وإسرائيل ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية