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كيان فصل عنصري

القواسمي لوفد أمريكي : انتقاد إسرائيل ليست معاداة للسامية أو اليهودية

الخميس 07 سبتمبر 2023 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي لوفد أمريكي : انتقاد إسرائيل ليست معاداة للسامية أو اليهودية




إستقبل عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي وفدا من جامعة  أوريغون الأمريكية وأطلعهم على ممارسات إسرائيل العنصرية وكيف تمارس نظام الابارتايد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح القواسمي للوفد أن انتقاد إسرائيل بسبب سياستها العنصربة وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ليست معاداة للسامية أو الديانة اليهودية وإنما وصف دقيق لماهية اسرائيل وممارساتها القمعية الوحشية .
ودعا القواسمي الوفد الى الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وسعيه لإسقاط نظام الابارتايد والفصل العنصري الإسرائيلي، وعدم الدفاع عن نظام قمعي ديكتاتوري يحتل دولة فلسطين بقوة السلاح.
وشرح القواسمي للوفد ما يفوم به قطعان الإرهابيين المستوطنين من حرق للقرى كما جرى في ترمسعيا وحواره والعديد من المدن والقرى .

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