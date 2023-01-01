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المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب الأطباء بالضفة

الخميس 07 سبتمبر 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب الأطباء بالضفة



رام الله/سما/

أصدرت المحكمة الإدارية الفلسطينية مساء اليوم الخميس، قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي.

يأتي ذلك، بعد ساعات من دعوة وجهتها وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، لنقابة الأطباء لوقف الإضراب المتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.

ونوّهت إلى أنّ الوزارة ليس طرفًا في الخلاف الحاصل، داعيةً نقابة الأطباء، والطب المخبري، إلى اللجوء لطاولة الحوار؛ من أجل التوصل لمصالحة فنية ومهنية؛ لإنهاء هذه المعضلة التي تؤثر على الوطن بأكمله.

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