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حماس: شرعنة الاحتلال ثلاث بؤر استيطانية عدوان على شعبنا ووجوده

الخميس 07 سبتمبر 2023 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت حركة "حماس" أن قرار الاحتلال بـ "شرعنة" ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من قبل الوزير الفاشي سموتريتش والإعلان عن مخططات إسرائيلية لما يسمى تطوير "مشاريع طاقة شمسية" على أرضنا الفلسطينية، يأتي ضمن عدوانٍ  شامل على شعبنا ووجوده على أرضه.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "إن قرار الاحتلال يتطلب موقفاً عربياً ودولياً قوياً في إدانته، وحراكاً أممياً للجم تلك السياسات العنصرية الفاشية المخالفة للقانون والأعراف الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة، كاستحقاق لازم على طريق إنهاء الاحتلال".

وشددت الحركة على أن هذه المشاريع الاستيطانية الباطلة لن تُفلح في تغيير هوية الأرض أو طمسها، ولن تُعطي الاحتلال شرعية على أرضنا، مشيرةً إلى أن شعبنا سيقابل المشاريع بمزيد من الصمود والمقاومة حتى دحر الاحتلال - جيشاً ومستوطنين - عن أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

#الاحتلال

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