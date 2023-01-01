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الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث

الخميس 07 سبتمبر 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث



غزة/ سما /

 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام تصدير المنتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب مصادر محلية، فإن الخسائر اليومية لمختلف القطاعات العاملة في القطاع بمجال التصدير تقدر بنصف مليون دولار بفعل إغلاق المعبر، منها خسائر ناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مئتين وسبعين ألف دولار.

واعتبرت مؤسسات حقوقية ناشطة في غزة، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية يمثل جريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين مباشرة، إضافة إلى أن إيقاف حركة التصدير والتسويق يلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة، ويصل إلى حوالي 60 ألف أسرة.

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