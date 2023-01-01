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شاهد : مقطع فيديو صادم يوثق شغبا وتخريبا في قاعدة عسكرية إسرائيلية

الخميس 07 سبتمبر 2023 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : مقطع فيديو صادم يوثق شغبا وتخريبا في قاعدة عسكرية إسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

وثَّقَ مقطع فيديو قصير أحداث شغب في قاعدة عسكرية إسرائيلية أثناء تدريب، بحسب ما بثته مواقع إخبارية عبرية فجر الخميس.

وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي: “في التوثيق (الفيديو)، الذي وصل أيضا إلى القيادة العليا للواء جولاني، يظهر عشرات الجنود وهم يركضون ويصرخون داخل المجمع السكني في القاعدة، بينما يصرخون ويركلون ويكسرون الصناديق في المجمع ويقلبون الطاولات ويرمون حقائبهم الشخصية ويمزقون أعلام”.

ونقل عن الجيش قوله إنه “سلوك خطير، ويجري التحقيق في الحادث من قِبل القادة وسيتم التعامل معه على هذا الأساس”.

فيما ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنه “على إثر الحادثة، تقرر طرد ستة متدربين وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من الدورة، بالإضافة إلى عقاب قائد الفريق”.

ولم توضح المواقع الإسرائيلية اسم القاعدة العسكرية ولا سبب الشغب الذي قالت إنه حدث قبل أيام.
 

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