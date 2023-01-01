  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ماجد الكدواني: كنت خايف من الكوميديا ونصيحة كريم عبد العزيز أنقذتني

الخميس 07 سبتمبر 2023 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماجد الكدواني: كنت خايف من الكوميديا ونصيحة كريم عبد العزيز أنقذتني



وكالات / سما /

علق الفنان ماجد الكدواني على مشاركته الفنان كريم عبد العزيز في فيلم "حرامية في تايلاند"، وقال: "أنا كنت مرعوب من الكوميدي، فقعدت مع ساندرا نشأت وفضلنا نتكلم، وكنت خايف من الإيفيهات المباشرة جدا".

وأضاف ماجد الكدواني خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "في يوم من الأيام كريم عبد العزيز جالي وقالي أنا حاسس بيك، بس تعالى نتفق اتفاق، تعالى نستخبى في الشخصية أوي ونصدقها أوي، ولو ضحكنا تمام ولو مضحكناش أدينا مستخبيين، قولتله الله يريح قلبك، وبقى ده منهجنا في الحياة".

وقال الكدواني: "كان في صعوبات كبيرة في حرامية في تايلاند، أهمها اللوكيشن والمسافة وطاقة المكان والبلد، كان فى أماكن مريحة وأماكن تانية مش مريحة، وكان كريم دايما بيساعدنى بإنه يحتويني".

وتابع ماجد الكدواني: "تحس دايما مع كريم إنه حد مسئول كإنى عيل ماشي مع باباه، مالهاش دعوة بالسن، احنا بنتكلم مع طاقة لطاقة".

#ماجد الكدواني #كريم عبد العزيز #نصيحة #الكوميديا

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مجرم يفجر فضيحة ويعترف بممارسة الجنس مع أوباما داخل سيارة ويكشف التفاصيل

صورة: التعرف على هوية منفذ عملية الطعن "بالساطور" في القدس المحتلة

الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون للمصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية

إصابة 9 جنود إسرائيليين في غلاف غزة

الكشف عن المطالب الفلسطينية لدعم الاتفاق بين السعودية وإسرائيل ..

بالفيديو: إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

مسؤولون أمنيون لحكومة نتنياهو: استغلال الاتصالات مع السعودية لتهدئة الضفة

بسبب تصريحاته الاخيرة .. هجوم تحريضي إسرائيلي كبير على الرئيس عباس .. ماذا قال ؟

الكشف عن المطالب الفلسطينية لدعم الاتفاق بين السعودية وإسرائيل ..

العمادي يصل قطاع غزة

20230907063528

هل رشق بالحجارة من المستوطنين؟: مصرع سائق دراجة نارية من العيسوية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية