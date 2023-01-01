ماجد الكدواني: كنت خايف من الكوميديا ونصيحة كريم عبد العزيز أنقذتني

وكالات / سما /

علق الفنان ماجد الكدواني على مشاركته الفنان كريم عبد العزيز في فيلم "حرامية في تايلاند"، وقال: "أنا كنت مرعوب من الكوميدي، فقعدت مع ساندرا نشأت وفضلنا نتكلم، وكنت خايف من الإيفيهات المباشرة جدا".

وأضاف ماجد الكدواني خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "في يوم من الأيام كريم عبد العزيز جالي وقالي أنا حاسس بيك، بس تعالى نتفق اتفاق، تعالى نستخبى في الشخصية أوي ونصدقها أوي، ولو ضحكنا تمام ولو مضحكناش أدينا مستخبيين، قولتله الله يريح قلبك، وبقى ده منهجنا في الحياة".

وقال الكدواني: "كان في صعوبات كبيرة في حرامية في تايلاند، أهمها اللوكيشن والمسافة وطاقة المكان والبلد، كان فى أماكن مريحة وأماكن تانية مش مريحة، وكان كريم دايما بيساعدنى بإنه يحتويني".

وتابع ماجد الكدواني: "تحس دايما مع كريم إنه حد مسئول كإنى عيل ماشي مع باباه، مالهاش دعوة بالسن، احنا بنتكلم مع طاقة لطاقة".