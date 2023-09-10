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صندوق الشباب بغزة ينشر رابط التسجيل للقرض الحسن للزواج

الخميس 07 سبتمبر 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق الشباب بغزة ينشر رابط التسجيل للقرض الحسن للزواج



غزة / سما /

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة ب غزة اليوم الخميس 07 سبتمبر 2023، عن بدء التسجيل للاستفادة من الدورة الجديدة لبرنامج القرض الحسن للزواج سبتمبر 2023.

وأوضح رئيس الصندوق الأستاذ أحمد محيسن، أن الدورة الحالية من البرنامج تستهدف الشباب المقبلين على الزواج ضمن الفئة العمرية من 22 إلى 35 عامًا، مبينًا أن التسجيل سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 10/9/2023 ويستمر حتى مساء يوم الخميس 14/9/2023.

وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من القرض سيتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: اضغط هنا .​

وبيَّن أنه سيتم اختيار المستفيدين من القرض من خلال إجراء قرعة علنية مباشرة تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مبلغ بقيمة 2000 دولار لكل مستفيد على أن يتم سدادها بنظام التقسيط الميسر بواقع 50 دولار شهريًا.

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