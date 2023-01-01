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اليابان تطلق صاروخاً يحمل مركبة للهبوط على القمر

الخميس 07 سبتمبر 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تطلق صاروخاً يحمل مركبة للهبوط على القمر



وكالات / سما /

أطلقت اليابان، صباح اليوم (الخميس)، صاروخاً من طراز «إتش-2 إيه» يحمل مركبة تابعة لوكالة الفضاء الوطنية للهبوط على القمر، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية غير المواتية لتأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد خلال الشهر الماضي.

وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء إن الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي كما هو مخطط له. ويحمل الصاروخ مركبة فضاء تابعة لوكالة الاستكشاف اليابانية يطلق عليها اسم «مون سنايبر»، أي قناص القمر، بسبب تقنيتها التجريبية الدقيقة للهبوط.

ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أوائل العام المقبل.

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