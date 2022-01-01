تيك توك يبدأ ترحيل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى أول مركز بيانات محلى له

وكالات / سما /

بدأت TikTok فى ترحيل بيانات مستخدميها الأوروبيين إلى مركزها الذى وعدت به منذ فترة طويلة فى أيرلندا، حيث أعلنت الشبكة الاجتماعية التى تركز على الفيديو أن مركز البيانات الخاص بها فى أيرلندا أصبح جاهزًا للعمل أخيرًا كجزء من تحديث التقدم الأكبر لمشروع Project Clover، وتسعى TikTok إلى طمأنة الحكومات والمنظمين أنه لا يمكن الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية من خلال أى شخص.

أعلنت TikTok عن مبادرة خصوصية البيانات وأمنها فى شهر مارس بعد وقت قصير من قيام المفوضية الأوروبية بمنع الموظفين من استخدام تطبيقها على أجهزة العمل، وكشفت الخدمة أنها كانت ستقيم مركز بيانات فى أيرلندا فى عام 2020، مع توقع أن يتم تشغيله بحلول أوائل عام 2022، وفقًا لموقع engadget.

الآن بعد أن تمكنت TikTok من التغلب على المشكلات التى تسببت فى تأخير إطلاق المركز، بدأت فى ترحيل البيانات، والتى من المحتمل ألا تنتهى حتى الربع الرابع من عام 2024. وفى الوقت نفسه، يجرى أيضًا إنشاء مركز ثانٍ فى أيرلندا وآخر فى النرويج، وخضعت خدمة استضافة الفيديو لتدقيق مكثف على مدى السنوات القليلة الماضية، وهذا جزء من جهودها لجعل السلطات تثق فى التطبيق، وفى عام 2022، أكدت شركة ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، أن بعض موظفيها، الذين فصلتهم فى النهاية، تمكنوا من الوصول إلى بيانات العديد من المستخدمين فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك الصحفيين، جاء هذا الكشف فى خضم حكومات الولايات التى تحظر TikTok على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وبالإضافة إلى الإعلان عن بداية ترحيل البيانات، كشفت TikTok أيضًا أنها حصلت على خدمات شركة تدعى NCC Group، وستقوم شركة ضمان المعلومات التى يقع مقرها فى المملكة المتحدة بمراجعة ضوابط البيانات وعمليات الحماية الخاصة بها، ومراقبة تدفقات البيانات، وتوفير التحقق المستقل والإبلاغ عن أى حوادث إذا لزم الأمر.

يقول TikTok أن الشركة ستراقب البيانات الواردة من وإلى المركز حتى تتمكن من التأكد من أن الموظفين المعتمدين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة للمستخدمين.