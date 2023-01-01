لليوم الثامن: الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم شمال طولكرم

طولكرم / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، إغلاق البوابة المقامة على مقطع جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب قرية عكابا شمال طولكرم.

وقال رئيس مجلس قروي عكابا تيسير عمارنة ، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة منذ أسبوع، دون إبداء الأسباب، ومنعت العمال والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية خلف الجدار، ما فاقم معاناتهم خاصة أنهم يعتمدون في دخلهم على الزراعة في أراضيهم، مع قرب موسم قطف ثمار الزيتون.

وأوضح أن جدار الفصل العنصري التهم 2500 دونم من أراضي القرية، في حين فرضت قوات الاحتلال على المزارعين قيودا تعجيزية للوصول إلى أراضيهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال وضعت ألواحا من الباطون والمكعبات الإسمنتية على طول الجدار من عكابا إلى بلدة قفين المجاورة، العام الماضي.