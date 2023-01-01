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الأردن يدين افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس المحتلة

الخميس 07 سبتمبر 2023 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

أدان الأردن، الخميس، افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة معتمدة لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، معتبرا ذلك "خرقا صارخا وجسيما" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي.

وشدد البيان، أن "فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "أي إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".

وأشار البيان، إلى أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية".

والثلاثاء، افتتحت بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس معتمدة لدى إسرائيل، لتصبح الدولة الخامسة التي تقدم على هذه الخطوة، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا وكوسوفو وهندوراس.

وجرى افتتاح السفارة بالقدس بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، بجانب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارب، ‏ووفد من كبار وزرائه، وفق بيان لمكتب نتنياهو.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية لأول مرة بين بابوا غينيا الجديدة وإسرائيل في 1978، بعد نحو 3 سنوات من حصول الأولى على استقلالها عن أستراليا.

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