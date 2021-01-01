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هبة الكرامة: المحكمة تسقط تهمة الإرهاب عن حبيب أبو حبيب من عكا

الخميس 07 سبتمبر 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هبة الكرامة: المحكمة تسقط تهمة الإرهاب عن حبيب أبو حبيب من عكا



القدس المحتلة / سما /

أدانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، حبيب أبو حبيب (43 عامًا) من مدينة عكا بعد أن نسبت إليه النيابة العامة تهمة "الاعتداء على سائق سيارة من المجتمع اليهودي، ومحاولة إصابته"، وأسقطت المحكمة "تهمة الإرهاب ومحاولة الشروع بالقتل" عنه.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أبو حبيب من منزل عائلته في مدينة عكا شهر أيار/ مايو عام 2021، في أعقاب أحداث هبة الكرامة.

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية تمديد اعتقال أبو حبيب لمدة 90 يومًا أو حتى النطق بالحكم، وحتى اللحظة لم يصدر قرار من المحكمة بهذا الشأن.

وصرح أبو حبيب خلال جلسة المحاكمة أنه يتواجد في العزل الانفرادي منذ قرابة 20 يوما في سجن نفحة في منطقة الجنوب.

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 21 حزيران/ يونيو 2021، لائحة اتهام ضد حبيب أبو حبيب من سكان مدينة عكا، على خلفية "الاعتداء على مستوطن" في الاحتجاجات  نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وضد اعتداءات المستوطنين على العرب في البلاد وسط حماية من الشرطة الإسرائيلية.

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