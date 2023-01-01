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فيديو.. الفدائي يخسر ودية عُمان ويستعد لفيتنام

الخميس 07 سبتمبر 2023 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الفدائي يخسر ودية عُمان ويستعد لفيتنام



رام الله / سما /

خسر المنتخب الفلسطيني الأول مباراته الودية أمام منتخب عُمان (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين في مسقط ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

ولعب التونسي مكرم دبوب بتشكيلة ضمت رامي حمادة في حراسة المرمي ورباعي الدفاع مصعب البطاط وميشيل ترمانيني وياسر حمد وسامر الجندي وثلاثي الوسط محمود ابو وردة وعطاء جابر ومحمد باسم وفي المقدمة صالح شحادة وتامر صيام وعلاء الدين حسن.

وظهر الفدائي ببداية قوية تقدم بالنتيجة بهدف أول سجله محمود ابو وردة من تمريرة تامر صيام في الدقيقة (4)، قبل أن يغادر صاحب الهدف الملعب بسبب الإصابة.

وضغط منتخب عمان هجومياً وسجل هدفين متتاليين من رأسية عمر المالكي في الدقيقة (19)، ومحسن الغساني من ركلة جزاء (36).

وسيغادر المنتخب الوطني الي فيتنام لملاقاة منتخبها وديا يوم 11 سبتمبر الجاري ضمن التحضيرات الجارية للتصفيات القادمة.

#نهائيات كأس العالم #أمم آسيا 2027 #فيتنام #عُمان #الفدائي

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