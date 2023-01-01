السويطي يتوّج بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للتايكواندو للأشبال

بيروت / سما /

توّج لاعب المنتخب الوطني للأشبال نور السويطي بالميدالية البرونزية في بطولة اسيا الخامسة لفئة الاشبال والمقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقد مثل اللاعب نور المنتخب الفلسطيني في فئة طول 160 سم حيث تغلب في دور ربع النهائي على اللاعب اللبناني بجولتين مقابل جولة واحدة.

وفي نصف النهائي خسر امام بطل ايران بعد مباراة قوية من كلا الطرفين ليتوج بالمركز الثالث على قارة اسيا والميدالية البرونزية.

وأعرب رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة هيثم السويطي عن سعادته بهذا الانجاز المميز والذي جاء بعد فترة اعداد طويلة قادها المدرب منير شالازي وخاض خلالها نور معسكرات تدريبية مكثفة استعدادا لهذه البطولة.

وبإتصال هاتفي هنىء رئيس الاتحاد د. بشار عبدالجواد اللاعب وذويه ومدربه على الانجاز المميز متمنيا لباقي اللاعبين حظا موفقًا في منافسات يوم غد.