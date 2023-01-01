راؤول أسطورة ريال مدريد على رادار فريق إسباني

وكالات / سما /

تدرس إدارة إحدى أندية الدوري الإسباني التعاقد مع أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول للنادي.

وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية فإن نادي فياريال يدرس التعاقد مع راؤول لتدريب الفريق الأول للنادي بعد إقالة المُدرب كيكي سيتيين.

ولفت التقرير إلى أن إدارة النادي الإسباني تُفاضل بين أكثر من اسم لتولي تلك المهمة الرفيعة ومن بينهم اسم المُدرب الشاب راؤول جونزاليس.

وذكرت الصحيفة أن عمل راؤول في قطاع الناشئين بنادي ريال مدريد يحظى بإعجاب قطاعٍ كبير في إسبانيا، وهو الأمر الذي دفع اسمه لترشيحات تدريب فياريال.

وتتضمن قائمة المُرشحين لتدريب فياريال اسم المُدرب السابق أيضأً لريال مدريد جولين لوبيتيجي، وستُواصل إدارة النادي دراسة الأسماء المُقترحة قبل تعيين مُدرب جديد.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن مُستقبل راؤول، وهل بالفعل سيخوض تجربة التدريب لأول مرة خارج أسوار ريال مدريد أم أنه سيتأنى قبل اتخاذ تلك الخطوة الشجاعة.

ويحتل فياريال حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط فقط بعد مرور 4 جولات من الليجا، حيث فاز الفريق بمُباراةٍ وحيدة وخسر 3، ودفعت هذه النتائج السلبية الإدارة لإقالة سيتيين غير المُوفق.