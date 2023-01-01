قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023

وكالات / سما /

كشفت مجلة فرانس فوتبول، مساء أمس الأربعاء، النقاب عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وعرفت قائمة المرشحين تواجد النجم المصري الدولي محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق ونجم اتحاد جدة السعودي الحالي، والكاميروني أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي السابق، وحامي عرين مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي.

ويتصارع الكرواتي يوشكو جفارديول، قلب دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، على الفوز بالجائزة أيضاً رفقة الألماني جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ الألماني، جود بيلينجهام، متوسط ميدان ريال مدريد الجديد، بوكايو ساكا من طرف أرسنال الإنجليزي، الفرنسي راندال كولو مواني، البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب السيتي، وزميله في الفريق، البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وتواجد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا في قائمة المرشحين رفقة خفيتشا كفاراتسخيليا مهاجم نابولي، روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، وزميله في الفريق إيرلينج هالاند، والإيطالي نيكولو باريلا من طرف إنتر ميلان الإيطالي.

وترشح لاعب وسط برشلونة الجديد، إلكاي جوندوجان، هو الآخر للفوز بالبالون دور، في القائمة التي شهدت وجود النرويجي مارتن اوديجارد نجم أرسنال، فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، المغربي ياسين بونو نجم إشبيلية السابق وحارس الهلال السعودي الحالي، وجوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي.

ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، تواجد هو الآخر ضمن القائمة، رفقة مواطنه لاوتارو مارتينيز، الإسباني رودري، متوسط ميدان السيتي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والفرنسي أنطوان جريزمان من طرف أتلتيكو مدريد.

كما شهدت القائمة تواجد كيليان مبابي نجم فرنسا وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ الجديد، النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، والانجليزي هاري كين، مهاجم الفريق البافاري الجديد.