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كريستيانو رونالدو: العالم بأسره يحترم ميسي

الخميس 07 سبتمبر 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو: العالم بأسره يحترم ميسي



وكالات / سما /

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد عن تنافسه الرياضي مع غريمه، ليونيل ميسي، وأشار إلى نيل الأرجنتين احترام العالم بأسره، مثلما يحدث مع صاروخ ماديرا.

وقال نجم فريق النصر السعودي الحالي، خلال مؤتمر صحفي على هامش مباراتي البرتغال مع سلوفاكيا ولوكسمبورج في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات يورو 2024 في ألمانيا” العالم بأسره يحترمني أنا وميسي، وهذا هو أهم شيء”.

وأضاف كريستيانو متحدثاً عن نجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي” ميسي صنع طريقه وكذلك أنا، لقد أبلى بلاءً حسناً، ومما رأيته يتعلق الأمر بالاستمرارية، الأسطورة تستمر، ولا أرى التنافسية معه بهذا الشكل”.

واستطرد رونالدو” كما قلت من قبل، تشاركنا في القمة لنحو 15 سنة (خلال فترة تواجد كريستيانو في ريال مدريد وميسي في برشلونة)، وانتهى بنا الأمر لنكون، لن أقول أصدقاء، ولكن زملاء محترفين، كل منا يحترم الآخر”.

وعن مشواره مع النصر، قال كريستيانو ” أنا سعيد للغاية، كل شيء يسير معي بشكل جيد، أوصل التسجيل وأرغب في الاستمرار، أشعر أني بحالة جيدة ومفيد للفريق”.

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