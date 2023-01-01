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رسالة مودريتش إلى راموس بعد انتقاله إلى إشبيلية

الخميس 07 سبتمبر 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة مودريتش إلى راموس بعد انتقاله إلى إشبيلية



وكالات / سما /

وجه الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط فريق ريال مدريد، رسالة إلى زميله السابق، سيرجيو راموس، خلال حفل تقديمه كلاعب جديد في فريق إشبيلية الإسباني، مساء الأربعاء.

وقدم النادي الأندلسي راموس لجماهير رامون سانشيز بيزخوان بعدما أعاده النادي لأحضانه من جديد، بعد فراق دام سنوات عديدة، وصلت إلى عقدين تقريباً، منذ خروجه من عباءة النادي للانتقال إلى الريال، ومنه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده، ليصبح لاعباً حراً في الصيف المنصرم.

وقال مودريتش لراموس في فيديو مصور نقلته شاشات بيزخوان” أهلاً بك يا شقيقي، أردت فقط أن أهنئك على عودتك مرة أخرى إلى بيتك، لأني أعرف كم كنت تحب وتريد العودة إلى هناك”.

وأضاف لوكا” أراك قريباً، وأرسل لك عناقاً كبيراً، أحبك يا أخي”.

ولم يستطع راموس التحكم في مشاعره خلال حفل تقديمه، وفاضت دموعه أمام أكثر من 20 ألف مشجعاً حضروا حفل تقديم سيرجيو كلاعب جديد قديم في الفريق.

وأكد سيرجيو خلال الحفل أن الفريق الوحيد الذي كان سيبقى في إسبانيا من أجله هو إشبيلية فقط، رافضاً فكرة الانتقال للعب في  صفوف الجار، ريال بيتيس في الموسم الجاري.

#مودريتش #إشبيلية #سيرجيو راموس #ريال مدريد

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