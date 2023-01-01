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اسرائيل : ​​16% من مرضى الكورونا أصيبوا بالسلالة الجديدة

الخميس 07 سبتمبر 2023 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : ​​16% من مرضى الكورونا أصيبوا بالسلالة الجديدة



القدس المحتلة/ سما/

اعلنت وزارة الصحة الاسرئايلية ان 16% من المصابين في إسرائيل أصيبوا بالمتغير الجديد من فيروس كورونا.

وأمرت الوزارة المستشفيات بإجراء اختبارات على الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى - ولكن في الوقت الحالي، لا توجد تعليمات خاصة للجمهور.

وحسب تقرير وزارة الصحة الاسرائيلية فانها لا تنوي في هذه المرحلة تشديد الإرشادات للجمهور، بما في ذلك ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة.

وبشان احتمال عودة الاغلاق، تقول الصحة الاسرائيلية إن فرص حدوث إغلاق آخر بسبب فيروس كورونا ضئيلة للغاية، لأننا اليوم نعرف كيفية التعامل مع الفيروس بطريقة أفضل.

لكن القلق الأكبر لدى وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية هو أن المتحور الجديد (Pirola -EG.5) محصن ضد اللقاحات المعروفة اليوم، وذلك لوجود 36 طفرة جديدة وفريدة من نوعها.

عدد من يدخلون المستشفيات في اسرائيل في حالة خفيفة آخذ في الازدياد، لكن نسبة من يدخلون المستشفى في حالة خطيرة لم ترتفع بعد، لذلك ربما يمكننا أن نتعلم من حقيقة أن المتغير ليس قاتلا بشكل خاص، ولكنه شديد العدوى.


وبحسب التقرير لن يساعد لقاح الأنفلونزا ضد كورونا لأنه نوع مختلف يهاجم بطريقة مختلفة، وبالتالي التوصية كما في العام الماضي - هي الحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا وكورونا في نفس الوقت.

قامت وزارة الصحة بشراء لقاحات كورونا ومن المقرر أن تصل إلى إسرائيل في المستقبل القريب وتبدأ حملات التطعيم ضد السلالة الجديدة أيضًا.

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