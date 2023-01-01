الأمم المتحدة تحث "إسرائيل" على التحقيق في الاعتداء على 5 فلسطينيات

رام الله / سما /

دعت الأمم المتحدة ، إلى إجراء تحقيق في واقعة تعرية جنود إسرائيليين قسريًا لخمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، خلال مداهمة مبنى سكني، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين: "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وأدانت جماعات فلسطينية قيام مجندات إسرائيليات بإجبار خمس نساء فلسطينيات على خلع ملابسهن وتهديدهن بالكلاب المدربة في الخليل.

واحتجوا على العنف "غير المقبول" الذي يمارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات وطالبوا بمعاقبة "الجنود المذنبين".