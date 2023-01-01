  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة تحث "إسرائيل" على التحقيق في الاعتداء على 5 فلسطينيات

الخميس 07 سبتمبر 2023 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تحث "إسرائيل" على التحقيق في الاعتداء على 5 فلسطينيات



رام الله / سما /

دعت الأمم المتحدة ، إلى إجراء تحقيق في واقعة تعرية جنود إسرائيليين قسريًا لخمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، خلال مداهمة مبنى سكني، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين: "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وأدانت جماعات فلسطينية قيام مجندات إسرائيليات بإجبار خمس نساء فلسطينيات على خلع ملابسهن وتهديدهن بالكلاب المدربة في الخليل. 

واحتجوا على العنف "غير المقبول" الذي يمارسه جنود الاحتلال  الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات وطالبوا بمعاقبة "الجنود المذنبين".

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يحطم الرقم القياسي ويصرف بهذا المبلغ ..

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

إصابة 9 جنود إسرائيليين في غلاف غزة

صورة: التعرف على هوية منفذ عملية الطعن "بالساطور" في القدس المحتلة

بالفيديو: إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس المحتلة

بعد يومين داميين .. ألمانيا لبت طلب القذافي وإسرائيل أعلنت "غضب الرب"

خبراء أمميون يدعون للإفراج عن المدير السابق لـ"وورد فيجن" في غزة

الأخبار الرئيسية

20230907063528

هل رشق بالحجارة من المستوطنين؟: مصرع سائق دراجة نارية من العيسوية

قرار بشرعنة 3 مستوطنات بالضفة.. سموتريتش: "أشياء عظيمة تحدث في الاستيطان"

ميارة

رئيس مجلس المستشارين المغربي يلغي زيارته إلى"إسرائيل "

7a1ce894-4254-483f-88e5-18acddf7b912

واشنطن تستمر بمقاطعة بن غفير وسموتريتش..

الرئيس-يصدر-مرسوم

الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون للمصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية