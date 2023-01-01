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اصابات .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الخميس 07 سبتمبر 2023 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

اصيب موطنان اثنان واعتقل ثلاثة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم.

وافادت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم الدهيشة ودارت مواجهات وصفت بالعنيفة مع الشبان.

واضافت ان شابين اثنين اصيبا بنيران الاحتلال فيما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتقلت ثلاثة مواطنين .

وعرف من بين المعتقلين امين سر حركة فتح في مخيم الدهيشة عامر ضراغمة ووسام الحسنات وسليمان مزهر.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة.

وعرف من المعتقلين:

1. القيادي الشيخ سعيد نخلة- رام الله
2. المحرر عنان صافي- مخيم الجلزون
3. نشمي أبو رحمة- بلعين غرب رام الله
4. لؤي أبو رحمة- بلعين
5. عامر دراغمة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
6. سليمان هيثم مزهر- مخيم الدهيشة
7. علي كريم عساكرة- العساكرة شرق بيت لحم

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