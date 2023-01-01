القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس، على النحو التالي: -
بندورة 3.5 شيكل
بصل بلدي 3 شيكل
بطاطا بلدية 2.5 شيكل
فلفل أخضر 4 شيكل
فلفل رومي 7.5 شيكل
خيار حمامات 2.5 شيكل
خيار بلدي 4 شيكل
ليمون أخضر 3.3 شيكل
ليمون اصفر 2.5 شيكل
باذنجان كبير 2 شيكل
باذنجان صغير 2.5 شيكل
كوسا صغيرة 4 شيكل
ثوم 10 شيكل
ملوخية ملقطة 2.5 شيكل
أفوكادوا 6 شيكل
وقية بامية بيضاء 4 شيكل
وقية بامية خضراء 3 شيكل
قرع أصفر 3 شيكل
رقابي 4 شيكل
رمان حامض 4 شيكل
وقية ورق عنب زيتاني 6 شيكل
سلق مفروم 2.5 شيكل
جزر 5 شيكل
بنجر 3 شيكل
بطاطا حلوة 2 شيكل
خس 2 شيكل
كوسا مفحورة 5 شيكل
باذنجان مفحور 4 شيكل
دجاج 11.5 شيكل