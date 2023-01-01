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القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الخميس 07 سبتمبر 2023 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة/ سما /

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس، على النحو التالي: -

بندورة                 3.5 شيكل 
بصل بلدي               3 شيكل
بطاطا بلدية          2.5 شيكل
فلفل أخضر             4 شيكل
فلفل رومي           7.5 شيكل
خيار حمامات        2.5 شيكل
خيار بلدي               4 شيكل
ليمون أخضر         3.3 شيكل
ليمون اصفر          2.5 شيكل
باذنجان كبير            2 شيكل  
باذنجان صغير       2.5 شيكل
كوسا صغيرة            4 شيكل
ثوم                       10 شيكل
ملوخية ملقطة      2.5 شيكل
أفوكادوا                   6 شيكل
وقية بامية بيضاء      4 شيكل 
وقية بامية خضراء    3 شيكل
قرع أصفر                 3 شيكل
رقابي                       4 شيكل
رمان حامض              4 شيكل
وقية ورق عنب زيتاني   6 شيكل
سلق مفروم           2.5 شيكل
جزر                         5 شيكل
بنجر                        3 شيكل
بطاطا حلوة              2 شيكل
خس                        2 شيكل
كوسا مفحورة           5 شيكل
باذنجان مفحور         4 شيكل

دجاج                     11.5 شيكل

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