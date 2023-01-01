القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

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جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس، على النحو التالي: -

بندورة 3.5 شيكل

بصل بلدي 3 شيكل

بطاطا بلدية 2.5 شيكل

فلفل أخضر 4 شيكل

فلفل رومي 7.5 شيكل

خيار حمامات 2.5 شيكل

خيار بلدي 4 شيكل

ليمون أخضر 3.3 شيكل

ليمون اصفر 2.5 شيكل

باذنجان كبير 2 شيكل

باذنجان صغير 2.5 شيكل

كوسا صغيرة 4 شيكل

ثوم 10 شيكل

ملوخية ملقطة 2.5 شيكل

أفوكادوا 6 شيكل

وقية بامية بيضاء 4 شيكل

وقية بامية خضراء 3 شيكل

قرع أصفر 3 شيكل

رقابي 4 شيكل

رمان حامض 4 شيكل

وقية ورق عنب زيتاني 6 شيكل

سلق مفروم 2.5 شيكل

جزر 5 شيكل

بنجر 3 شيكل

بطاطا حلوة 2 شيكل

خس 2 شيكل

كوسا مفحورة 5 شيكل

باذنجان مفحور 4 شيكل

دجاج 11.5 شيكل