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استمرار الاجواء الحارة ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بـ 5 درجات

الخميس 07 سبتمبر 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الاجواء الحارة ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بـ 5 درجات



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الخميس حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
 
الأحد: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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