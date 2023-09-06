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"الفدائي" الأولمبي يحقق فوزا مهما على نظيره البحريني

الأربعاء 06 سبتمبر 2023 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفدائي" الأولمبي يحقق فوزا مهما على نظيره البحريني



المنامة/سما/

- حقق منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا مهمًا على نظيره البحريني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في مدينة المحرق بالبحرين، وذلك في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة 2024 التي تستضيفها قطر.

وفرض "الفدائي" الأولمبي سيطرته على مجريات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السانحة للتسجيل، قبل أن ينجح زيد قنبر في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90.

وضمن نفس المجموعة، يلتقي الليلة المنتخبان الياباني والباكستاني.

ويلاقي منتخبنا نظيره الياباني في المباراة الثانية السبت المقبل، قبل أن يلعب المباراة الأخيرة مع المنتخب الباكستاني في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الجاري.

وفي أبرز النتائج التي سجّلت في المجموعات الأخرى، فازت اليمن على سنغافورة 3-0 في المجموعة الثالثة، وقطر على كوريا الجنوبية 2-0 في المجموعة الثانية، وتعادلت الإمارات مع الصين دون أهداف في المجموعة السابعة، وتعادلت لبنان مع كمبوديا 2-2 وفازت السعودية على منغوليا 3-1 في المجموعة العاشرة، وفازت عمان على سوريا 2-0 في المجموعة الأولى، واكتسحت العراق ماكاو 13-0 في المجموعة السادسة،

ويشارك في التصفيات 43 منتخبا جرى توزيعها على 11 مجموعة، حيث يتأهل المتصدر وأفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي تقام في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

#التصفيات الآسيوية

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